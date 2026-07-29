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Происшествия

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Юные жители и гости Кабардино-Балкарии стали участниками акции «Лето БЕЗопасности»

В Нальчике прошла акция, направленная на повышение безопасности детей и подростков в летний период. Полицейские в доступной форме объяснили детям, как вести себя на оживленных улицах и в общественных местах, а также напомнили о главных правилах цифровой гигиены.

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