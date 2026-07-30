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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васант о «Зените»: «Что за перевалочный пункт? Дуран пришел на полгода и ушел в «Бенфику», Энрике может прийти на год и уйти, Жерсон пришел за 30 млн и сразу ушел»

Блогер Васант Балан раскритиковал трансферы « Зенита ». – Кто выиграет РПЛ в этом сезоне? – Верю в « Спартак ».

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