Госстройэкспертиза одобрила проект реставрации церкви Иоанна Предтечи в Керчи

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения – церкви Иоанна Предтечи в Керчи.
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