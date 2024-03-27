Депутат Лантратова предложила ввести консультации с психологом при разводах

Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению, выдвинула инициативу о предоставлении бесплатных консультаций с психологом для пар, которые хотят развестись.
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