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Депутат Лантратова предложила ввести консультации с психологом при разводах

Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению, выдвинула инициативу о предоставлении бесплатных консультаций с психологом для пар, которые хотят развестись.

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