В ходе совещания в пятницу, Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Российские вооружённые силы снизили возможности украинской промышленности по выпуску дальнобойного оружия вследствие ответных ударов.
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