Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин отбил 15 бросков из 17 в матче НХЛ с « Анахаймом » (3:2), одержав 3-ю победу подряд.
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