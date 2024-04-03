Минниханов открыл четыре новые газозаправочные станции в Татарстане

Сегодня в рамках республиканского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности состоялось торжественное открытие двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и двух криоАЗС в Татарстане.
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