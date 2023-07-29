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Ракита, олимпийский чемпион, высказывается о законности квалификации Харлана на Олимпийские игры

Ракита, олимпийский чемпион, высказывается о законности квалификации Харлана на Олимпийские игры

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Игры 2024 года, передает «Спорт-Экспресс».

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