Алиханов анонсировал поставки импортозамещенных Superjet в начале следующего года

Об этом сообщил 18 апреля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов после визита на предприятие "ОДК-Сатурн" в Рыбинске, входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех", передает корреспондент The Moscow Post.