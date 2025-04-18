Алиханов анонсировал поставки импортозамещенных Superjet в начале следующего года

Об этом сообщил 18 апреля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов после визита на предприятие "ОДК-Сатурн" в Рыбинске, входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех", передает корреспондент The Moscow Post.
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