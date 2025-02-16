🚧 Жители двух сёл Белогорского района просят заменить аварийный мост Между сёлами Овражки и Межгорье находится полуразрушенный мост.
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🚧 Жители двух сёл Белогорского района просят заменить аварийный мост Между сёлами Овражки и Межгорье находится полуразрушенный мост.