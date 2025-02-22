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Сборную РФ по художественной гимнастике возглавила Татьяна Сергаева

Сборную РФ по художественной гимнастике возглавила Татьяна Сергаева

Кандидатуру согласовали в Олимпийском комитете России. Мастер спорта СССР Татьяна Сергаева получила назначение на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике после ухода 76-летней Ирины Винер.

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