Сборную РФ по художественной гимнастике возглавила Татьяна Сергаева

Кандидатуру согласовали в Олимпийском комитете России. Мастер спорта СССР Татьяна Сергаева получила назначение на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике после ухода 76-летней Ирины Винер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии