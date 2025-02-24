Киевский режим продолжает гонения на каноническое православие и его представителей на Украине. При этом власть нелегитимного Зеленского благословляет на нарушения законов и Конституции страны не только гопников-националистов, «отжимающих» православные храмы, но и сотрудников ТЦК, которые попросту воруют священников, отправляя их в «учебки».