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СМИ: несколько дней до инцидента с Болдуином внутри съемочной группы были разногласия

СМИ: несколько дней до инцидента с Болдуином внутри съемочной группы были разногласия

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Съемочная группа фильма "Раст" в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными внутренними разногласиями, пишет газета Los Angeles Times.

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