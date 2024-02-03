Радикальная группировка анархистов взорвала бомбу в центре Афин

В центре Афинах прогремел взрыв. Бомба сработала напротив министерства труда Греции. Ответственность за теракт взяла на себя ранее неизвестная группировка анархистов под названием "Революционная классовая самооборона".
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