Шины для МС-21 и SJ-100 прошли квалификацию

Минпромторг сообщил о завершении разработки новых авиашин и получении свидетельств об их годности. Собственные материалы производителя показывают, какие изделия уже прошли этот рубеж и что ещё отделяет их от серии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
- РА Электроседан Hong...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым