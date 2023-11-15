России проще отменить Олипиады, чем решения МОК

Мир нуждается в новом формате соревнований, его предстоит придумать нашим спортивным чиновникам Евгений Берсенев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Нина Останина Юрий Крупнов МОК заявил, что «израильские спортсмены не несут ответственности за действия своего правительства».
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