В бывшем монастыре уральского экс-схиигумена Сергия возобновили службы

СРЕДНЕУРАЛЬСК, 6 февраля, ФедералПресс. В среднеуральском монастыре во имя иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов», основанном экс-схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), впервые за несколько лет прошла церковная служба.
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