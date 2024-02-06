В бывшем монастыре уральского экс-схиигумена Сергия возобновили службы

СРЕДНЕУРАЛЬСК, 6 февраля, ФедералПресс. В среднеуральском монастыре во имя иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов», основанном экс-схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), впервые за несколько лет прошла церковная служба.