Рейтинг WTA. Гауфф стала №6, Мухова дебютировала в топ-10, Томлянович выпала из топ-100

Финалистка Каролина Мухова дебютировала в топ-10. WTA Singles Rankings Положение на 21 августа 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9955 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8746 3 (2) Джессика Пегула (США) 5945 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5670 5 (5) Онс Жабер (Тунис) 4831 6 (7) Коко Гауфф (США) 4595 7 (6) Каролин Гарсия (Франция) 3820 8 (8) Мария Саккари (Греция) 3585 9 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3400 10 (17) Каролина Мухова (Чехия) 2995 11 (9) Петра Квитова (Чехия) 2920 13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2780 14 (12) Людмила Самсонова (Россия) 2745 16 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2480 17 (15) Мэдисон Киз (США) 2290 22 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2065 27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1675 31 (35) Мари Бузкова (Чехия) 1393 35 (43) Жасмин Паолини (Италия) 1330 39 (37) Анна Блинкова (Россия) 1283 41 (45) Варвара Грачева (Франция) 1196 42 (50) Линда Носкова (Чехия) 1174 49 (58) Татьяна Мария (Германия) 1075 64 (64) Элина Аванесян (Россия) 901 67 (70) Мирра Андреева (Россия) 879 69 (48) Чжан Шуай (Китай) 876 78 (80) Камилла Рахимова (Россия) 832 85 (87) Диана Шнайдер (Россия) 772 87 (76) Анна Калинская (Россия) 755 99 (100) Анастасия Павлюченкова (Россия) 720 130 (87) Айла Томлянович (Австралия) 572 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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