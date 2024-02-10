Логвинов: У ЕС нет права для передачи Украине замороженных активов РФ

У Евросоюза нет правовых оснований для передачи российских замороженных активов Украине. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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