Украина и Польша ищут альтернативные источники взамен транзита газа из России

Украина и Польша вместе работают над созданием Восточно-Европейского газового хаба, который обеспечит поставки топлива в регион и станет альтернативой транзиту российского газа, сообщает украинское Минэнерго.
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