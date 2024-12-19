Русская весна
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Русская весна

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Украина и Польша ищут альтернативные источники взамен транзита газа из России

Украина и Польша ищут альтернативные источники взамен транзита газа из России

Украина и Польша вместе работают над созданием Восточно-Европейского газового хаба, который обеспечит поставки топлива в регион и станет альтернативой транзиту российского газа, сообщает украинское Минэнерго.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Наглядный пример евроукроДЕБИЛИЗМА....
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