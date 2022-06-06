На следующей неделе уссурийцев ожидает четыре рабочих дня и три выходных

Для уссурийцев, как и для других россиян, следующая неделя станет четырехдневной. В связи с празднованием 12 июня Дня России, выходные продлятся с 11 по 13 июня, что следует из производственного календаря на 2022 год, сообщает ИА UssurMedia.
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