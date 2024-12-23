Атака на Курскую область: подробности на утро 23 декабря, последние новости о ситуации в приграничье

Последние новости о продолжающихся ожесточённых боях в приграничных районах Курской области. Российские войска активизировали наступление, нанося значительный урон противнику, который отвечает интенсивным сопротивлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии