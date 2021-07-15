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Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19 сотрудников

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они отказываются от процедуры и не имеют противопоказаний.

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