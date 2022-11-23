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Вопрос об участии российских телезрителей в голосовании на «Евровидении- 2023» остается открытым

Вопрос об участии российских телезрителей в голосовании на «Евровидении- 2023» остается открытым

Представитель организатора конкурса - Европейского вещательного союза - Давид Гудман заявил ТАСС, что список стран, жители которых получат право проголосовать за участников «Евровидения-2023», будет опубликован незадолго до начала конкурса .

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