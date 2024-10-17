Барнаульцы недовольны расширением павильона, которое "наехало" на проезд и тротуары

Работы идут по законным основаниям: по крайней мере, такова позиция профильного комитета мэрии Собственник земельного участка на улице Попова, 43а приступил к расширению старого павильона, что вызвало недовольство местных жителей.
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