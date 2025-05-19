Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии