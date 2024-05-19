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test mazurok

1 подписчик
🔥 В Крыму предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 20-23 мая

🔥 В Крыму предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 20-23 мая На эти дни в регионе объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении ГУ МЧС по РК.

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