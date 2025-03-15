🎥🇺🇦Кадры эвакуации очередного тяжелого трехсотого боевика ВСУ, которого киевский режим отправил в мясной штурм💥 #ВСУ #Эвакуация #Трехсотый #СВО.
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🎥🇺🇦Кадры эвакуации очередного тяжелого трехсотого боевика ВСУ, которого киевский режим отправил в мясной штурм💥 #ВСУ #Эвакуация #Трехсотый #СВО.
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