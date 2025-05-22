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Царьград

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ВС России подтвердил, что расстрел военкома в Иркутской области был терактом

ВС России подтвердил, что расстрел военкома в Иркутской области был терактом

Верховный суд России признал законным приговор жителю Иркутского области, который несколько раз выстрелил в военкома.

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Комментарии
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Eduard
Просто расстреливайте,пищу отдавайте детям!
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14 час.
Eduard
На самом деле человеческая жизнь ничего не стоитон уюил,расстреляйте его самого зачем 18 кормить падаль?
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14 час.
Eduard
Напоминаю сволочам адвокатам:&quot;Вашу специальнсть придумали,что бы зазитить невиновных,а не выгораживать бандитов за бабло!&quot;
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14 час.
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