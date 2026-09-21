«Раньше 7 машин в аренду сдавал, сейчас сам на арендованной езжу»: краснодарский таксист с 26-летним стажем рассказал о сытом прошлом и голодном настоящем

«Раньше 7 машин в аренду сдавал, сейчас сам на арендованной езжу»: краснодарский таксист с 26-летним стажем рассказал о сытом прошлом и голодном настоящемАлександр Прокудин родился и вырос в Краснодаре.
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