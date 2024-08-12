Равшана Куркова показала своих подросших малышей

﻿﻿Актриса Равшана Куркова поделилась фотографией с детьми в Санкт-Петербурге. Актриса, известная своей утонченной женственностью и кинокарьерой, насчитывающей более 20 лет, решила организовать для своих детей увлекательное путешествие.