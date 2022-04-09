Гонщикам запретили действовать в стиле Ферстаппена на рестартах – преследователь должен полностью находиться позади лидера

Гонщикам запретили действовать в стиле Ферстаппена на рестартах – преследователь должен полностью находиться позади лидера

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих внес изменения в свои заметки перед Гран-при Австралии. Теперь в них напоминается о статье 55.

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