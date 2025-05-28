«Буллинг» в космосе: Юпитер и Сатурн «выгнали» Девятую планету из центра Солнечной системы

Пока астрономы по всему миру продолжают охоту за Девятой планетой — гипотетическим массивным телом, которое может скрываться в далёких пределах Солнечной системы, — новое исследование раскрывает возможную драматическую историю ее изгнания.
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