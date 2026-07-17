НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Ночью над Воронежем сбили вражеский БПЛА

Ночью над Воронежем сбили вражеский БПЛА

В ночь на пятницу, 17 июля, Воронежская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о том, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1 БПЛА в небе над Воронежем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии