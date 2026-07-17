Ночью над Воронежем сбили вражеский БПЛА

В ночь на пятницу, 17 июля, Воронежская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о том, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1 БПЛА в небе над Воронежем.
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