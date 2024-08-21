РИА Новости: в НТИ представили умную систему уклонения от препятствий для дронов

На испытаниях технологического конкурса НТИ Up Great "Аэрологистика" была успешно продемонстрирована работа функции DAA (Detect-And-Avoid-System), которая позволяет беспилотникам избегать столкновений во время полета.
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