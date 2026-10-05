Валютные закупки Минфина вырастут до максимума с 2023 года

Министерство финансов существенно увеличит объёмы покупки валюты и золота: с 7 октября по 6 ноября ежедневные закупки составят 12,7 млрд рублей — это впятеро выше сентябрьского уровня и максимум с ноября 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым