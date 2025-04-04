Польский Сейм наказал Качиньского за оскорбление депутата в парламенте

Наказание за оскорбления в адрес коллеги понесут глава оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинькский и его соратница Ивона Арент, 4 апреля заявил вице-спикер Сейма Петр Згожельский, сообщает RMF FM.
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