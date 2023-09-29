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Интерес падает: у семьи Пугачевой начались финансовые проблемы

Интерес падает: у семьи Пугачевой начались финансовые проблемы

Доходы Аллы Пугачевой и Максима Галкина* резко снизились после их уезда из России. По данным промоутеров, доходы Галкина* упали в три раза, а его жена практически не зарабатывает, так как осталась без работы.

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