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Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса

Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса

Пока пожарные тушили здание, силовики проверяли машины, которые припаркованы возле торгового центра. У здания Крокус Сити Холла в первые часы после нападения работал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ишпулатов.

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