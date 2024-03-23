Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса

Пока пожарные тушили здание, силовики проверяли машины, которые припаркованы возле торгового центра. У здания Крокус Сити Холла в первые часы после нападения работал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ишпулатов.
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