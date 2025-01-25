Первый этап Чемпионата и Первенства Ленобласти по лыжным гонкам стартовал в Тихвине

В нем принимают участие более 250 спортсменов Сегодня в Тихвине стартовал первый этап Чемпионата и Первенства Ленинградской области по лыжным гонкам, передает пресс-служба Комитета по спорту Ленинградской области.
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