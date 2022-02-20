Финляндия сменила Россию на хоккейном Олимпе, Неймар не забил пенальти, Рублев вышел в финал

Дооооброе утро, дорогие друзья! Врываемся в это воскресенье с нашим дайджестом новостей 1. Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковый марафон на Олимпиаде-2022, Иван Якимушкин взял серебро.
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