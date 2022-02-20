Не только о футболе

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ruslan Zakirov
    Смешно. Кто тебе сказал, что я 5-7 человек по-гражданке испугаюсь? Свои комплексы не надо другим приписывать. Я в Аст...Финляндия сменила...
  • Ruslan Zakirov
    "Вязкий оборонительный хоккей"???? По броскам по воротам и владению шайбой можно статистику посмотреть?СБОРНАЯ РОССИИ ПО...
  • Евгений Натесов
    Молодцы ребята. Поздравляю нас с серебром.СБОРНАЯ РОССИИ ПО...

Финляндия сменила Россию на хоккейном Олимпе, Неймар не забил пенальти, Рублев вышел в финал

Финляндия сменила Россию на хоккейном Олимпе, Неймар не забил пенальти, Рублев вышел в финал

Дооооброе утро, дорогие друзья! Врываемся в это воскресенье с нашим дайджестом новостей 1. Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковый марафон на Олимпиаде-2022, Иван Якимушкин взял серебро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх