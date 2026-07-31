Афиша: куда пойти в августе

Пикник Афиши и еще 8 интересных событий месяца фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom.ru1. Пикник Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге фото: пресс-службаЛегендарный масштабный городской фестиваль под открытым небом.
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