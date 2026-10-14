Писатель Широкорад объяснил популярность личности Сталина

Личность Иосифа Сталина все еще вызывает интерес, так как люди стали понимать значимость его вклада в развитие СССР, так и на международной арене, заявил в интервью «360» писатель и публицист Александр Широкорад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Стало известно, о...
- JF Онколог Черемушки...
- ГБ Стояногло и Гагау...
Личность Иосифа Сталина все еще вызывает интерес. Так Карен Шахназаров снимает фильм "Сталин-момент истины"!