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Аргументы и Факты

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Писатель Широкорад объяснил популярность личности Сталина

Писатель Широкорад объяснил популярность личности Сталина

Личность Иосифа Сталина все еще вызывает интерес, так как люди стали понимать значимость его вклада в развитие СССР, так и на международной арене, заявил в интервью «360» писатель и публицист Александр Широкорад.

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