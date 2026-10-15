В Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружили останки человека в сумке и пакетах, сообщает СУ СК России по городу.
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