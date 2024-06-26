Участниками деловой программы на стенде Свердловской области в рамках ИННОПРОМа станут не менее 15 тысяч человек

В рамках международной выставки "ИННОПРОМ-2024" правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга подготовили более 50 мероприятий, которые станут главной площадкой для обсуждения ключевых тем современной экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии