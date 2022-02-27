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Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла IJF, Кубок Европы в Оренбурге отменен

Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла IJF, Кубок Европы в Оренбурге отменен

Международная федерация дзюдо на официальном сайте объявила о приостановке полномочий президента России Владимира Путина в качестве почетного президента и посла федерации.

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