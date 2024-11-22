Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Дальнобойная. Быстрая. Секретная. Что известно о русской ракете "Орешник"

Дальнобойная. Быстрая. Секретная. Что известно о русской ракете "Орешник"

Разработка комплекса проходила в строгом секрете, а его применение – вынужденная мера.В четверг, 21 ноября, Россия впервые ударила по территории Украины новейшей баллистической ракетой "Орешник".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх