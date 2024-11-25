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В кастрюльке

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  • Михаил Васильев
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Быстрый творожный десерт без муки и масла. Простые и вкусные кексы «Внуки у порога»

Быстрый творожный десерт без муки и масла. Простые и вкусные кексы «Внуки у порога»

Творожные кексы без муки — это замечательная альтернатива традиционным кондитерским изделиям, которая привлекает внимание не только любителей здорового питания, но и всех, кто стремится к разнообразию в десертах.

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