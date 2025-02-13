Жесткий замес с нациками разгорается в Запорожье: Карта специальной военной операции на Украине на 13 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает активные боевые действия на Запорожском направлении, где за последнее время удалось освободить около 9 кв.