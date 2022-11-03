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Надаль упустил сет и брейк против Пола и впервые вылетел после первого матча на двух «Мастерсах» подряд

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Париже уступил Томми Полу – 6:3, 6:7, 1:6.

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